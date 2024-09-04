مواطنون بمدينة “ودشريفي” يوجهون رسائل لحكومة ولاية كسلا بعد تدهور الأوضاع الصحية والأمنية بالمدينة

وجه مواطنون بمدينة “ودشريفي” رسائل لحكومة ولاية كسلا بعد تدهور الأوضاع الصحية والأمنية بالمدينة.

وسيول تجتاح قرية “الدبيبة القناطير” بمحلية قُلي في ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد وتدمر أكثر من 65 منزلاً كلياً و تحاصر مئات المنازل الأخرى.