سياسية
منظمة مشاد: هذا القصف المتعمد يعد عملاً إرهابياً صريحاً وبرهاناً جديداً لسياسة الإبادة المتعمدة التي تمارسها قوات الدعم السريع
قالت منظمة مشاد بأننا ندين القصف المدفعي لقوات الدعم السريع الذي استهدفت به المدنيين في حي الرديف تمباسي والرياض ومراكز إيواء النازحين بالفاشر
– نعتبر أن هذا القصف المتعمد يعد عملاً إرهابياً صريحاً وبرهاناً جديداً لسياسة الإبادة المتعمدة التي تمارسها قوات الدعم السريع تجاه الشعب السوداني
– نجدد مناشدتنا للمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات وجرائم الإرهاب التي ترتكبها قوات الدعم السريع دون رادع أو حسيب.
الجزيرة – السودان
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