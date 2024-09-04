سياسية
والي شمال دارفور الحافظ بخيت: هنالك معاناة وشحاً في الأدوية المنقذة للحياة
قال والي شمال دارفور الحافظ بخيت بأن الوضع الإنساني بالولاية “مظلم” نتيجة للحصار المضروب على الولاية ومدينة الفاشر، والوضع في مخيمات النزوح “متردٍّ”
– الوضع الصحي بالولاية مستقر إلى حد ما.. وبالرغم من الإسقاطات الجوية للأدوية من قبل الحكومة الاتحادية في مدينة الفاشر، إلا أن هنالك معاناة وشحاً في الأدوية المنقذة للحياة.
– الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية تسببت في هدم المنازل الخاصة بمواطني مدينة الفاشر
– الشركاء في الصحة والمياه يقدمون الخدمات بمراكز تجمعات النازحين إلا أن هنالك ضعفاً واضحاً في جانب الغذاء والإيواء.
الشرق للأخبار
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