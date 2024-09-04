والي شمال دارفور الحافظ بخيت: هنالك معاناة وشحاً في الأدوية المنقذة للحياة

قال والي شمال دارفور الحافظ بخيت بأن الوضع الإنساني بالولاية “مظلم” نتيجة للحصار المضروب على الولاية ومدينة الفاشر، والوضع في مخيمات النزوح “متردٍّ”

– الوضع الصحي بالولاية مستقر إلى حد ما.. وبالرغم من الإسقاطات الجوية للأدوية من قبل الحكومة الاتحادية في مدينة الفاشر، إلا أن هنالك معاناة وشحاً في الأدوية المنقذة للحياة.