قوة من أبناء الرزيقات تصفي حمودة البيشي و أربعة من قيادات قبيلة رفاعة في الدعم السريع اليوم

هاجمت قوة من مقاتلي قبيلة الرزيقات في مليشيات الدعم السريع اليوم ارتكازاً للمتمردين في قرية الحسيناب (جوار العسيلات شرق الجزيرة) وأقدمت على قتل حمودة البيشي (ابن عم المقدم خلا عبد الرحمن البيشي القائد السابق لقطاع النيل الأزرق) و أربعة آخرين من قيادات قبيلة رفاعة في مليشيات الدعم السريع، و هم ابن عم حمودة البيشي، و عثمان ود الشباك، و مصطفى حجازي، و عبد الفتاح يوسف القطر، وبعد اغتيال حمودة ومرافقيه قامت القوة المهاجمة بنهب و سلب القرية والتعدي على مواطنيها.

يذكر أن قيادة مليشيات الدعم السريع اختارت حمودة البيشي لخلافة ابن عمه عبد الرحمن البيشي في قيادة قطاع النيل الأزرق، بعد أن لقي مصرعه في قصف جوي بمنطقة سنار قبل زهاء شهر من الآن، ومن المتوقع أن تثير الواقعة الدموية ردود أفعال عنيفة وسط أبناء قبيلة رفاعة المنضوين في مليشيات الدعم السريع، سيما وأن الهجوم تم بعربات قتالية مدججة بالسلاح، واستهدف تصفية حمودة البيشي و حراسه و مرافقيه.

د. مزمل أبو القاسم