قوة من أبناء الرزيقات تصفي حمودة البيشي الرفاعي وأربعة من قيادات قبيلة رفاعة في الدعم السريع

كشف الصحفي السوداني المعروف مزمل أبو القاسم عن هجوم لقوة تابعة لأبناء الرزيقات, على ارتكاز لقوات الدعم السريع بقرية الحسناب (منطقة العسيلات شرق النيل).

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد الأستاذ مزمل أبو القاسم في تدوينة له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن أبناء الرزيقات قاموا بتصفية قيادات بالدعم السريع.

وكتب الصحفي البارز: (هاجمت قوة من مقاتلي قبيلة الرزيقات في مليشيات الدعم السريع فجر اليوم ارتكازاً للمتمردين في قرية الحسناب (منطقة العسيلات شرق النيل) وأقدمت على قتل حمودة البيشي (ابن عم المقدم خلا عبد الرحمن البيشي القائد السابق لقطاع النيل الأزرق وقائد ثاني لابن عمه حمودة البيشي أب شنب قائد قطاع النيل الأزرق) وأربعة آخرين من أبناء قبيلة رفاعة في مليشيات الدعم السريع، وهم ابن عم حمودة البيشي، وعثمان ود الشباك، ومصطفى حجازي، وعبد الفتاح يوسف القطر).

وتابع أبو القاسم بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (يذكر أن قيادة مليشيات الدعم السريع اختارت حمودة البيشي لخلافة ابن عمه عبد الرحمن البيشي في قيادة قطاع النيل الأزرق والذي عيّن ابن عمه حمودة الذي اغتيل فجر اليوم نائباً له)؛، بعد أن لقي المقدم خلا عبد الرحمن البيشي مصرعه في قصف جوي بمنطقة سنار قبل زهاء شهر من الآن، ومن المتوقع أن تثير الواقعة الدموية ردود أفعال عنيفة وسط أبناء قبيلة رفاعة المنضوين في مليشيات الدعم السريع، سيما وأن الهجوم تم بعربات قتالية مدججة بالسلاح، واستهدف تصفية حمودة البيشي وحراسه ومرافقيه بتهمة التخابر مع الجيش عبر قريب لهم يعمل ضابطاً في القوات المسلحة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين