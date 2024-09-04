قوة من أبناء الرزيقات تصفي حمودة البيشي الرفاعي وأربعة من قيادات قبيلة رفاعة في الدعم السريع
كشف الصحفي السوداني المعروف مزمل أبو القاسم عن هجوم لقوة تابعة لأبناء الرزيقات, على ارتكاز لقوات الدعم السريع بقرية الحسناب (منطقة العسيلات شرق النيل).
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد الأستاذ مزمل أبو القاسم في تدوينة له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن أبناء الرزيقات قاموا بتصفية قيادات بالدعم السريع.
وكتب الصحفي البارز: (هاجمت قوة من مقاتلي قبيلة الرزيقات في مليشيات الدعم السريع فجر اليوم ارتكازاً للمتمردين في قرية الحسناب (منطقة العسيلات شرق النيل) وأقدمت على قتل حمودة البيشي (ابن عم المقدم خلا عبد الرحمن البيشي القائد السابق لقطاع النيل الأزرق وقائد ثاني لابن عمه حمودة البيشي أب شنب قائد قطاع النيل الأزرق) وأربعة آخرين من أبناء قبيلة رفاعة في مليشيات الدعم السريع، وهم ابن عم حمودة البيشي، وعثمان ود الشباك، ومصطفى حجازي، وعبد الفتاح يوسف القطر).
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