شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تستعرض جمالها وأناقتها وتردد: (أي سمحة وهارداكم) والجمهور يتغزل: (جمال ما طبيعي.. دي شاردة من الجنة ولا شنو)

عادت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تم تداوله حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر مقطع للمطربة الملقبة بحسناء الفن.

وظهرت “مونيكا” خلال المقطع وهي تستعرض جمالها وأناقتها بأزياء مثيرة للجدل وهي تغني: (أي سمحة وهارداكم).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين, أطال الغزل في المطربة الحسناء, حيث كتب أحد المعلقين: (جمال ما طبيعي) ليرد عليه معلق آخر: (دي شاردة من الجنة ولا شنو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين