شاهد بالفيديو.. الجنرال كمال عبد المعروف يتحدث في مقطع نادر قبل 11 عام ويتنبأ فيه بمصير السودان: (الخطر الجاي أكبر.. بتقبلوا لأهلكم إنو يكون شايلين البقجة ومفزوعين في كل مكان؟)

تزامن مقطع فيديو إعيد نشره من جديد مع أنباء تتحدث عن عودة الجنرال السابق بالجيش الفريق أول كمال عبد المعروف لقيادة العمليات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي أعيد نشره من جديد الجنرال السابق بالجيش وهو يخاطب الحاضرين خلال ختام فعاليات ملتقى الدفاع الشعبي بجنوب كردفان.

وكان عبد المعروف الذي عمل رئيسا للأركان المشتركة, وقتها أي قبل 11 عام برتبة اللواء, وقائداً للفرقة 22 مشاة بابنوسة بجنوب كردفان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث الفريق أول منبهاً الحاضرين بخطر قادم قائلاً: (الخطر الجاي أكبر).

وتابع حديثه الذي تنبأ فيه بمصير السودان بعد 11 عام وقال: (بتقبلوا لأهلكم إنو يكون شايلين البقجة ومفزوعين في كل مكان؟) وهو ما حدث الآن من نزوح للمواطنين بسبب الحرب التي دارت بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل من العام الماضي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين