بابكر حمدين: الناظر علي إبراهيم دقلل من حكماء البلاد

الناظر علي إبراهيم دقلل من حكماء البلاد ومثالا لرجل الإدارة الأهلية الملتزم المتفاني في أداء واجبه المجتمعي والوطني، يعمل بكل همة وإخلاص في حلحلت المشاكل وفض النزاعات والخلافات ودرء الفتن للحفاظ علي السلم والاستقرار في شرق السودان، نسأل الله له دوام الصحة والعافية.

رصد وتحرير – “النيلين”