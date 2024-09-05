رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الاربعاء ببكين، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الصيني الإفريقي، إلتقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. بحضور وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض وسفير السودان ببكين السفير عمر صديق .