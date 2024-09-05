السودان والصين يوقعان عددا من الإتفاقيات المشتركة في مجال الطاقة النووية وإنشاء المطارات والموانئ

وقع السودان والصين اليوم على إتفاقيات مشتركة بين مجموعة الطاقة والتعدين المنضوية تحت منظومة الصناعات الدفاعية وشركات CHINA ENERGY المتخصصة في بناء الطاقة النووية وإنشاء المواني والمطارات، ووقع عن مجموعة الطاقة والتعدين المهندس بدرالدين الفيل مدير شركة الوطنية للطاقة والهندسة .

وذلك بحضور رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ووزير الطاقة والنفط محي الدين نعيم محمد سعيد ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس وسفير السودان لدى الصين السفير عمر صديق .