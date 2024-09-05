سياسية

قائد الفرقة الثالثة مشاة شندي يشيد بدور الإعلام والاعلاميين في معركة الكرامة

2024/09/05

أعلن اللواء ركن حمدان عبد القادر داوؤد، قائد الفرقة الثالثة مشاة بشندي، أن ولاية نهر النيل لعبت دورًا رياديًا في المعركة الإعلامية لمعركة الكرامة، حيث بدأ البث التلفزيوني القومي من مدينة عطبرة قبل أن ينتقل إلى بورتسودان، فيما بدأت إذاعة القوات المسلحة بثها من مدينة شندي بعد انطلاق المعركة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء حمدان عبد القادر بوفد من الإعلاميين، الذي ضم إعلاميين من الخرطوم وإعلام محليتي شندي والمتمة، بقاعة كبار الزوار بالفرقة. وأوضح اللواء أن إعلام ولاية نهر النيل كان حجر الزاوية في الإعلام القومي وخط الدفاع الأول في معركة الكرامة. كما أشاد بدور الإعلام الوافد من الخرطوم الذي شكل دعمًا قويًا لإعلام نهر النيل وعزز من جهوده بجانب الإعلام المحلي. وأكد أن الإعلام الوطني تصدى لمحاولات التضليل والتفرقة التي قادها إعلام العدو الذي اعتمد على الأكاذيب في محاولته للنيل من وحدة الشعب.

وإعرب قائد الفرقة الثالثة عن شكره وامتنانه للدور الكبير الذي قام به الإعلام الوطني في مواجهة العدوان من خلال دوره الأكبر في معركة الكرامة وكان لاعلام نهر النيل السبق في هذه المضمار الإعلامي. يذكر ان الإذاعة السودانية تتخذ من مدينة عطبرة مقرا لها . وكان مدير التوجية بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء مأمون قد اشاد بالدور الذي قام به الإعلام في شندي واشار الى انه سينقل تجربة شندي الى عدد من الولايات خاصة فكرة منتدي الكرامة والذي تناول معركة الكرامة واثارها في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية.
سونا

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