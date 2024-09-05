السفير دفع الله الحاج يزور مركز الملك سلمان في الرياض

التقى السفير دفع الله الحاج علي، سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء بالدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور كبار مساعديه.

وخلال اللقاء، عبّر السفير باسم حكومة وشعب السودان عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللمركز على دعمه السخي ومساندته للشعب السوداني منذ بداية الحرب، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأشاد السفير بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور الربيعة وفريقه في المركز، والتي استمرت حتى قبل اندلاع الحرب. من جانبه، رحب الدكتور الربيعة بالسفير في الرياض، مؤكداً أن ما يقوم به المركز تجاه السودان يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ويعبر عن “تقديرنا وحبنا للشعب السوداني الشقيق”.