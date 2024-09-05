القضارف تنفذ مشاريع تنموية عبر شركة جياد

انعقد يوم الأربعاء في قاعة بلدية القضارف الاجتماع التنسيقي المشترك برئاسة المدير التنفيذي لبلدية القضارف، الأستاذ قسم السيد بلة إبراهيم، بحضور وفد شركة جياد برئاسة المهندس عبد المنعم الصادق، مدير شركة جياد للصناعات الهندسية، بالإضافة إلى مدراء وممثلي البنوك والمديرين العامين من وزارتي الصحة والمالية، ومسؤولي الإدارات المتخصصة من وزارة المالية والبلدية، ومدير شرطة البلدية.

ناقش الاجتماع السبل المثلى لتنفيذ المشاريع المتفق عليها في مجالات الزراعة والصناعة، إلى جانب التنمية المستدامة وتقديم الخدمات المختلفة، مع التركيز على إدارة النفايات وطرق التخلص منها وإعادة تدويرها. جاء ذلك بالتنسيق مع شركة جياد لتوفير جميع الموارد اللازمة لضمان استدامة الخدمات في البلدية. من جهته، رحب المدير التنفيذي لبلدية القضارف بوفد شركة جياد وممثلي ومدراء البنوك، وأكد على التزامه بتعزيز التعاون المشترك مع شركة جياد في مشاريع تطوير صناعة السيارات والشاحنات والتكاتك والركشات والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى كافة المشاريع التنموية في الولاية.