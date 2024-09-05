لدي لقائه السفير السعودي جابر يجدد تمسك السودان بتنفيذ إتفاق جدة

جاء لدى لقائه بمكتبه الاربعاء سفير المملكة العربية السعودية بالسودان علي بن حسن جعفر. وأثنى سيادته على مساعي المملكة الداعمة لوقف الحرب فى السودان ، فضلا عن جهودها المقدرة في تقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب فى عدد من ولايات البلاد خاصة ولايات دارفور.

وأطلع عضو المجلس السيادي ، سفير المملكة العربية السعودية على الأوضاع الراهنة فى السودان مشيرا الى سيطرة القوات المسلحة على المسرح العسكرى والأمني، علاوة علي الجهود الحكومية التي تم إحرازها فى مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والمساعي الحثيثة لإستعادة عافية الاقتصاد السودانى .من جانبه أكد السفير السعودي علي بن حسن جعفر أن المملكة العربية السعودية تسعى بكل طاقاتها لتنفيذ اعلان جدة بغية الوصول إلى إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والانتقال بالبلاد إلى مرحلة إعادة الإعمار وبدء التعاون فى المجال الاقتصادي .