جرهام يناقش مع السفير الروسي مشاركة السودان في منتدى الثقافات المتحدة بروسيا

التقي وزير الثقافة والإعلام د. جرهام عبد القادر بمكتبه الاربعاء سفير روسيا لدى السودان أندريه تشيرنوفول حيث تداول اللقاء حول مشاركة السودان في منتدى الثقافات المتحدة الذى سيعقد بمدينة سانت بطرسبرغ في الفترة من ١٢- ١٤ من الشهر الجاري وينتظر أن يخاطب الوزير الملتقي ضمن عدد من الدول المشاركة.

ويجري د.جراهام لقاءات مع الجانب الروسي في المجالات المماثلة كما يلتقي ممثلي الدول المشاركة.

وتناول الجانبان العلاقات الثقافية المتجذرة وأهمية العمل علي إعادة تفعيلها عبر المراكز الثقافية في البلدين وتبادل الزيارات بين المجموعات الثقافية.

سونا