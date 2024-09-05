البنى التحتية بنهر النيل تبحث ترتيبات نفرة مطار عطبرة

ترأس المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية نهر النيل رئيس اللجنة العليا لنفرة تطوير مطار عطبرة بقاعة وزارة البنى التحتية بعطبرة الاربعاء و بمشاركة المهندس عبدالوهاب محمد مدير المطار ،حيث وقفت اللجنة على سير العمليات الإنشائية والفنية في كافة مكونات المطار.

وأشادت اللجنة بمستوى العمل والمراحل المتقدمة التي ظلت تتحقق على كافة الأصعدة، وأهابت بكافة الجهات التي أعلنت دعمها سابقا بالمسارعة بالإيفاء بالتزامها مشيدة في ذات الوقت بكافة الجهات التي ساهمت وكانت مساهمتها محل تقدير اللجنة وحكومة الولاية بنهر النيل.