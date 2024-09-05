سياسية
آبي أحمد: مناقشاتنا ركزت على مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك!
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنه ومتابعةً لاجتماعنا في يوليو الماضي، سنحت لي فرصة أخرى للقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي.
– مناقشاتنا ركزت على مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
الشرق للأخبار – السودان
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