وزير الخارجية ..التزامات “ميليشيا” الدعم السريع ورعاتها بحماية المدنيين في سويسرا، هي “مجرد دعاية كاذبة لا تنطلي على أحد”

وزير الخارجية حسين عوض:

– التزامات “ميليشيا” الدعم السريع ورعاتها بحماية المدنيين في سويسرا، هي “مجرد دعاية كاذبة لا تنطلي على أحد”.

– التحدي أمام مجموعة “متحالفون من أجل تعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان” التي تشكلت بموجب اجتماعات سويسرا هو “إقناع راعي الميليشيا ضمن عضويتها للتوقف عن تزويد صنيعتها بالأسلحة الفتاكة والمرتزقة والأموال”.

– نثق بحرص السعودية ومصر الصادق على تحقيق السلام والاستقرار في بلادنا دون أي أجندة أخرى

الشرق