لجنة متابعة تنفيذ توصيات ورشة ضبط الوجود الاجنبى ومراجعة الهوية تشييد بأداء اللجان الولائية

تراس اللواء شرطة صلاح الدين أدم صلاح الدين بقاعة وزارة الداخلية إجتماع لجنة متابعة توصيات ورشة ضبط الوجود الأجنبى ومراجعة الهوية بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة

العقيد شرطة د / النميرى عبدالله عبدالرحمن مقرر اللجنة والناطق باسمها أوضح (للمكتب الصحفى للشرطة) أن الإجتماع التاسع للجنة ناقش التقارير الدورية الخاصة باللجان التى تم تكوينها بولايات كسلا والقضارف والنيل الأبيض والشمالية ونهرالنيل حيث تم الوقوف على مدى متابعة وتنفيذ توصيات ورشة ضبط الوجود الأجنبى التى عقدت بولاية البحرالأحمر مشيرا الى أن هذه اللجان قامت بعمل ممتيز أسهم فى إبعاد الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية ومخالفة اللوائح والنظم القوانين الخاصة بضبط الوجود الأجنبى بالتنسيق مع الجهات العدلية والقضائية وناشد والى ولاية البحر الأحمر بتفعيل عمل لجنة ولاية البحرالأحمر حتى تضطلع بدورها مثل بقية اللجان الولائية التى تعمل فى ظروف استثنائية معقدة مضيفا ان الإجتماع تطرق الى تنفيذ التوصيات الخاصة بتعديل القوانين المتعلقة بالهوية وضبط الوجود غير الشرعى تحت إشراف السيد وزير الداخلية فيما سترفع اللجنة تقريرا مفصلا عن أداء لجان الولايات وفق الأزمنة والتواريخ المحددة .