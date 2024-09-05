شمس الدين كباشي يتفقد الخطوط الأمامية بمنطقة الشرقية

تفقد عضو مجلس السيادة الإنتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الخطوط الامامية بمحلية الفاو بولاية القضارف .

و كان في استقباله قائد المنطقة اللواء ركن محمد الحسن العماس، وتلقي سيادته تنويرا حول مجمل الأوضاع الأمنية بالمنطقة وسير العمليات العسكرية.

وامتدح سيادته الانسجام التام بين ضباط وضباط صف وجنود المنطقة الشرقية والروح القتالية العالية للقوات المرابطة.

الى ذلك توجه سيادته الى ولاية كسلا متفقدا الأوضاع الأمنية والعسكرية والفرقة 11 مشاة. وكان في استقباله قائد الفرقة اللواء الركن حسن أبو زيد .

وتأتي هذه الزيارة امتدادا للزيارات السابقة والتي تهدف جميعها لدعم ونصرة القوات المسلحة في معركة الكرامة.

سونا