شاهد بالصور.. الممثل والمنتج السوداني جلال حامد يكشف حقيقة زواجه ودفعه مبلغ 100 ألف دولار وسيارة (لاند كروزر) لعروسته

نشر الممثل والمنتج السوداني د. جلال حامد ندوينة عبر حسابه على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر جلال حامد, التدوينة ليكشف من خلالها تفاصيل صوره المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر من خلالها وهو عريس مع عروسته.

وكتب منتج مسلسل (دروب العودة), ساخراً من الصور التي ربطها البعض بزواجه للمرة الثانية ودفعه لمبلغ 100 ألف دولار إضافة لسيارة (لاند كروزر) لعروسته.

وقال د. جلال: (صحي الشقي في الكبدة بلقى عضم قبل كم يوم طلعت براءة بعد زرزرة وتحقيقات وتهديدات عشان الحكومة شافت جرتق في شنطتي، الليلة كمان طلعت الصور دي قالوا أنا عرست عديل، يعني الواحد ما لحق يتهنى بالبراءة كم يوم بس عاوزين ترجعوهو السجن تاني؟).

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (الصور مع الأخت العزيزة والنجمة نسرين عمر وهي من تجهيزات مسلسل دروب العودة، كانت نسرين تقوم بدور زوجة حسبو، الشخصية التي كنت أؤديها في المسلسل.).

وضاف: (موضوع لا فيهو عرس ولا 100 ألف دولار ولا دفعت دم قلبي ولا باقي الحاجات دي، نسرين زولة ما ساهلة وما بقيموها بالمال والسيارة، لكن في الحقيقة هي أخت وزميلة وحتى علاقتها بزوجتي طيبة جدا، والكلام دا ما عندو أساس من الصحة.).

وختم الممثل تدوينته التي تابعها محرر موقع النيلين: (بالمناسبة دي، في أخبار كويسة لجمهور دروب العودة وترتيبات لإنتاج ضخم بإذن الله.).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين