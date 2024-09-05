شاهد.. صفحات على مواقع التواصل تنشر مقطع فيديو لحسناء الفن السوداني “مونيكا” تظهر من خلاله وهي قدم وصلة رقص فاضحة على طريقة (رقيص العروس) تزامناً مع تصريحاتها الأخيرة

نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو للفنانة مونيكا روبرت أثار ضجة واسعة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني بمزاج رايق وتقدم فواصل من الرقص المثير على طريقة (رقيص العروس) المعروف في السودان.

ونشرت الصفحات فيديو رقيص مونيكا, مع تصريحاتها الغاضبة التي هاجمت من خلالها أحد الشيوخ بسبب انتقاده لها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين