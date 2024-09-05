شاهد بالفيديو.. خلال حفل خاص بالقاهرة.. الفنان السوداني محمد الريان يغني بــ(البرمودة) ويثير سخرية جمهور مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين وذلك بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنان السوداني الشاب محمد الريان, وهو يغني في حفل خاص بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتغنى الريان, وسط أصدقائه برائعة الفنان الراحل سيد خليفة (أعمل ليك أيه) وهو يرتدي “برمودة”, الأمر الذي أثار سخرية الجمهور والمعلقين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين