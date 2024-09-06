شرطة ولاية الجزيرة تنظم الدورة الثانية لحرب المدن والتعامل مع المسيرات

إفتتح اللواء شرطة عبدالاله على أحمد محمد مدير شرطة ولاية الجزيرة دورة حرب المدن وكيفية التعامل مع المسيرات التى نظمتها شرطة الولاية بالتنسيق مع هيئة التدريب وأشار مدير شرطة الولاية لدى مخاطبته دارسى الدورة الى إهتمام رئاسة قوات الشرطة برفع قدرات الأفرار وإكتساب الخبرات من خلال تنظيم وقيام مثل هذه الدورات مؤكدا حرص شرطة ولاية الجزيرة بعمليات التدريب لمنسوبيها من الشرطة والإدارات العامة والمتخصصة من واقع المتغيرات والأوضاع الإستثنائية التى تشهدها البلاد والذى يتطلب أن تضطلع قوات الشرطة بواجباتها بكل إحترافية ومهنية بخطط علمية مدروسة مبينا أن هذه الدورة تعتبر الثانية بعد تخريخ دورة اولى كانت لها نتائج إيجابية وأثار ملموسة فى تعزيز دعائم الأمن والإستقرار وبسط الطمانينة بتحقيق أهداف وغايات الدورة بالإطمئنان والتأكيد على جاهزية القوات للزود عن حمى الوطن والدفاع عن امنه وإستقراره مضيفا أن هذه الدورة تستهدف عددا مقدرا من الضباط وضباط صف وجنود بللولاية والإدارات المتخصصة ودعا إلى الإستفادة من برامج ومحاضرات الدورة لتحقيق مشرفة تنعكس على الواقع العملى والأداء المهنى وشكر سيادته رئاسة قوات لإهتمامها المتعاظم ودعمها المتواصل لكافة أنشطة وبرامج شرطة الولاية ومتابعتها اللصيقة لكافة تفاصيل الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية كما ثمن جهود هيئة التدريب لرعايتها تنظيم مثل هذه الدورات التى تسهم كثيرا فى تاهيل القوات.