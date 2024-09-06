البرهان يشهد التوقيع على اتفاقية التعاون مع الصين في مجال الصناعات الدفاعية

شرف رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الخميس بالعاصمة الصينية بكين على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني – الإفريقي مراسم التوقيع على إتفاقية للتعاون بين منظومة الصناعات الدفاعية و شركة CPMIEC المتخصصة في الصناعات الدفاعية الحيوية .

بحضور سفير السودان لدى الصين السفير عمر صديق ، و الفريق أول ميرغني إدريس المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية وقيادات المنظومة والشركة الصينية. حيث وقع عن المنظومة المهندس إبراهيم إسماعيل مدير التعاون الدولي بالمنظومة ومن جانب الشركة الصينية تاو يني مدير عام شركة CPMIEC .

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