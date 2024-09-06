مجلس السيادة ينعى فقيد الشباب حاتم مامون

ينعى مجلس السيادة الانتقالي شهيد الواجب *حاتم مأمون* والذي أصيب بمسيرة غادرة وهو يوثق لتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية بحضور رئيس مجلس السيادة ، اثر إصابته البالغة جرت محاولة لإسعافه ومتابعة علاجه دأخل السودان وفي مصر ولكن امر الله إذا جاء لايرد .

لقد كان المغفور له باذن الله شاباً خلوقاً ًمهنياً بضمير وطني مخلص ومحبة للسودان ارضاً وإنساناً لاتدانيها محبة فقد رسم بالكاميرا ملامح هذا الوطن الجميل لوحات خالدات.

فليتقبله الله القبول الحسن في الفردوس الأعلى مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . ومجلس السيادة إذ ينعاه، إنما ينعى للشعب السوداني شاباً طيباً ومهنياً قدم العديد من الأعمال الفنية التي تحتفظ بها أرشيف المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية.