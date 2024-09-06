لجنة أمن الخرطوم تتخذ عدة قرارات ابرزها تسليم المركبات لاصحابها

قررت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها الخميس برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان بالبدء في تسليم العربات التي تم جمعها من شوارع محلية أمدرمان لأصحابها عبر النيابة وشرطة المرور وذلك بعد اجازة توصيات اللجنة التي يرأسها المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان الهادي عبد السيد.

وسيتم التسليم وفقاً للقائمة التي سيتم نشرها في وسائل الإعلام وتتضمن نمرة الشاسي الماكينة وعلى اصحابها اثبات ملكية المركبة. كما إستمعت اللجنة الى التقرير الجنائي والامني والذي أشار الي انخفاض الجريمة بفضل مجهودات الطوف الامني المشترك في محاربة الجريمة والتصدي للمهدادت الأمنية.

ووجهت اللجنة بتكثيف أعمال الطوف في أحياء محلية امدرمان في اطار الخطة الموضوعة لتأمين ولاية الخرطوم والحد من الجريمة. في ذات السياق اجاز الإجتماع توصيات لجنة أمن محلية كرري بإيقاف نشاط بائعات الشاي والقهوة عند الساعة الخامسة مساء كما أجاز توصية نقل سوق الخضر والفواكه من سوق صابرين الى السوق المركزي شرق الحارة (٤١) من جهة أخرى وجهت اللجنة السلطات المختصة بتوقيف السيارات التي لا تحمل لوحات بغض النظر عن الجهة التي تتبع لها.

سونا