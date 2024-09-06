اللجنة المجتمعية لتأهيل الطرق الداخلية وردم البرك بالنهود تواصل اعمالها

استمرت اللجنة المجتمعية في جهودها لإعادة تأهيل الطرق الداخلية بمدينة النهود بولاية غرب كردفان، حيث شملت الأعمال ردم البرك وإزالة الأنقاض وفتح المجاري، وذلك ضمن أنشطتها المستمرة في المنطقة. وقد جرت هذه الأنشطة بحضور المدير التنفيذي لمحلية النهود، الأستاذ موسى علي إبراهيم، ومدير شرطة الولاية المكلف، العميد شرطة المعز مبارك.

أوضح العقيد شرطة أدم محمد إبراهيم، مقرر اللجنة الأمنية بمحلية النهود ومدير شرطة العمليات والطوارئ، أن اللجنة نفذت أعمالًا هامة مثل ردم البرك في مقر الشرطة وتنظيف المصارف، داعيًا المجتمع لدعم اللجنة لتتمكن من تنفيذ خططها بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لمبادرة تأهيل وصيانة الطرق الداخلية وطوارئ الخريف، الأستاذ إبراهيم أبو شقة، أن اللجنة تعمل على ردم الطرق الداخلية وفتح المجاري، كما تشمل جهودها الطريق الرابط بين النهود وأم كدادة. وأشاد أبو شقة بدعم المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية لأعمال اللجنة، مناشدًا الجميع بعدم رمي النفايات في المصارف وفتحها لضمان تصريف المياه.

سونا