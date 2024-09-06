تنفيذي ابوحمد يستقبل قافلة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لدعم المتضررين

استقبل المدير التنفيذي لمحلية أبوحمد، الأستاذ عبد الرؤوف حسن المبارك، الخميس قافلة دعم المتضررين من السيول والأمطار، التي قدمتها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والتي تضمنت مواد إيواء وصحة. جاء ذلك بحضور د. أحمد سيد أحمد، مدير الهيئة بقطاع نهر النيل، والمهندس عادل النور سليمان، مدير مكتب أبوحمد.

وأشاد المدير التنفيذي بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئات والشركات الوطنية في دعم المتضررين، خاصة هيئة المواصفات والمقاييس. وأعرب عن تطلع المحلية لتعزيز التعاون مع الهيئة في مجالات متعددة، خاصة في مجال البيئة. كما أعرب عن قلقه من الآثار البيئية والصحية الناجمة عن السيول والأمطار، وكشف عن الجهود المبذولة لإنشاء سوق الذهب في مدينة أبوحمد، الذي سيساهم في تعزيز الرقابة وزيادة الإيرادات المحلية.