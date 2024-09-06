والي الشمالية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد عمر النعمان بالقولد – صور

قدم والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله وعدد من اعضاء حكومته ولجنة امن الولاية واللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية المسلحة برئاسة رئيس لجنة الاعلام والبرامج العميد (م) عصام الدين علي عبد الرحمن والمدير التنفيذي لمحلية القولد الاستاذ عبد المجيد دهب أدوا اليوم واجب العزاء لأسرة الشهيد العميد أمن عمر النعمان بمنطقة سلقي بمحلية القولد والذي إستشهد بمناطق العمليات وهو يدافع عن الوطن.

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