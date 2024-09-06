الهلال الأحمر السوداني والتركي يدشنان سلة غذائية بمركز إيواء بترانسيت

واعربت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني عايدة السيد عبدالله عن شكرها للشعب التركي على تقديمه للمساعدات الإنسانية وقالت إنه شعور طيب إن يشعروا بمعاناة النازحين بالولاية مؤكدة ازلية العلاقات السودانية التركية. وأشارت إلي أن الهلال الأحمر التركي أكثر من شهرين موجودين في الولاية لتقديم المعينات التي وصلت من دولة تركية وشملت أكثر من ٣٠ منظمة قدمت الدعم للسودان.

وذكرت عايدة أن المساعدات الإنسانية التي وصلت تم توزيعها لأربعة عشر ولاية من ضمن ١٨ ولاية، مبينة أن العلاقات السودانية التركية علاقة قوية وقديمة جداً من قبل الحرب وإشارت إلى أن المشاريع التي كانت تقدم من السفارة التركية عبر برنامج منظمة تيكا ستستمر.

دشن الهلال الاحمر السوداني والهلال الأحمر التركي صباح اليوم بمدرسة ترانسيت ببورتسودان المساعدات الإنسانية المقدمة من الهلال الأحمر التركي بحضور السفير التركي فاتح يلدز ووفد للهلال الأحمر التركي والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني عايدة السيد عبدالله و اونور محمود أبو علي مدير فرع الهلال الأحمر ببورتسودان وعيشة أحمد مشرف مراكز الإيواء بالهلال الأحمر وصلاح أحمد إبراهيم و ممثل المتطوعين من الهلال الاحمر السوداني.

واعربت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني عايدة السيد عبدالله عن شكرها للشعب التركي على تقديمه للمساعدات الإنسانية وقالت إنه شعور طيب إن يشعروا بمعاناة النازحين بالولاية مؤكدة ازلية العلاقات السودانية التركية. وأشارت إلي أن الهلال الأحمر التركي أكثر من شهرين موجودين في الولاية لتقديم المعينات التي وصلت من دولة تركية وشملت أكثر من ٣٠ منظمة قدمت الدعم للسودان.

وذكرت عايدة أن المساعدات الإنسانية التي وصلت تم توزيعها لأربعة عشر ولاية من ضمن ١٨ ولاية، مبينة أن العلاقات السودانية التركية علاقة قوية وقديمة جداً من قبل الحرب وإشارت إلى أن المشاريع التي كانت تقدم من السفارة التركية عبر برنامج منظمة تيكا ستستمر.

سونا