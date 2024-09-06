والي كسلا يرأس الاجتماع المشترك للمقاومة الشعبية القومية والولائية

ترأس اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق، والي ولاية كسلا، اجتماع لجنة أمن الولاية بحضور وفد اللجنة القومية للمقاومة الشعبية برئاسة اللواء ركن (م) بشير مكي الباهي.

تم خلال الاجتماع استعراض أداء المقاومة الشعبية في ولاية كسلا، بما في ذلك جهودها في دعم القوات المسلحة خلال معركة الكرامة، ومعالجة التحديات، ورفع الروح المعنوية، ودعم أسر الشهداء والجرحى والمصابين. كما تم مناقشة التنسيق المحكم لبسط الأمن والاستقرار.

تضمن الاجتماع تقديم تقارير مفصلة حول أداء المقاومة الشعبية بالولاية، وتنسيقها مع الأجهزة النظامية، وتفعيل دورها المجتمعي، بالإضافة إلى تسليح المستنفرين. كما تم التطرق إلى العقبات التي تواجه الأداء وسبل معالجتها على المستويين الاتحادي والولائي، مع التأكيد على الاستمرار في تعزيز الجوانب الأمنية وفق الخطط المشتركة.

أعرب الوالي عن ترحيبه بالوفد القومي للمقاومة الشعبية، مشيدًا بدوره على مستوى ولايات البلاد في دعم القوات المسلحة. وقدم الوالي توضيحًا حول الحراك الشعبي الكبير والاصطفاف خلف القوات المسلحة، مشيرًا إلى استجابة المواطنين لمعسكرات الكرامة للتدريب. كما نوه إلى التحديات الكبيرة التي تواجه ولاية كسلا، خاصة في الجانب الصحي، إلى جانب استقبالها لأعداد كبيرة من النازحين، والمجهودات المبذولة لإيوائهم في المواقع المخصصة.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد ستستمر من 4 سبتمبر وحتى 6 سبتمبر، حيث قام الوفد بعقد لقاءات مع المقاومة الشعبية وزيارة جرحى العمليات، ويشمل برنامج الزيارة زيارة محليات القربة ونهر عطبرة وحلفا الجديدة، في إطار استكمال جهود المقاومة الشعبية بعد زيارات لولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر وأم درمان.