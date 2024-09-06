وزارة الداخلية تدعم ولاية الجزيرة بعدد 2 طن من الأدوية

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، أن الشرطة السودانية قدّمت نموذجًا رائعًا في التضحية والتفاني، مشيرًا إلى تواجدها المستمر في مختلف مواقع الخدمة رغم التحديات التي تمر بها الولاية. وأشاد بمساهمات الشرطة في تقديم الخدمات لمواطني الجزيرة، ودورها الفعّال في لجنة طوارئ الخريف لهذا العام.

جاءت تصريحات الوالي خلال تسلّمه بمدينة المناقل شحنة من وزارة الداخلية تشمل (2) طن من الأدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية، دعمًا للمجهود الحربي في ولاية الجزيرة، ما يجسّد شعار الشرطة “في خدمة الشعب”. حضر المناسبة اللواء شرطة عبدالاله علي أحمد، مدير شرطة الولاية، واللواء أمن عماد الدين سيد أحمد، مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، والشيخ عبدالمنعم موسى أبوضريرة، رئيس لجنة الإسناد والإعمار، وعدد من ضباط صف وجنود شرطة الولاية.

أوضح د. حبيب الله محمد أحمد، مدير إدارة الصيدلة والسموم بولاية الجزيرة، أن الأدوية المقدمة تمثل مساهمة حقيقية لسد النقص في العلاجات الضرورية، مثمنًا دور الشرطة وجهودها المتميزة في حفظ الأمن، ووصفها بـ”العين الساهرة والأيدي الأمينة”. من جانبه، أكد اللواء شرطة عبدالاله علي أحمد أن الشرطة بكافة إداراتها في خدمة مواطني الولاية، مشددًا على أن ما تقدمه الشرطة هو تكريم لأهل الجزيرة الذين يدعمون القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.