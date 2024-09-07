بيانات ووثائق
بيان انضمام تيار الشباب المستقلين إلى تنسيقية القوى الوطنية
بيان انضمام تيار الشباب المستقلين إلى تنسيقية القوى الوطنية:
– نعلن انضمامنا إلى تنسيقية القوى الوطنية وهو خطوة تعكس توجهنا نحو تحقيق التضامن الوطني والتعاون البناء مع القوى السياسية والاجتماعية.
– تهدف هذه التنسيقية إلى توحيد الجهود والتضامن بين القوى المختلفة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة
– نعزز دور الشباب في العملية السياسية والاجتماعية وتوفير الفرص المناسبة لهم للمشاركة والتأثير
– نسعى إلى بناء شراكات وتحالفات مع القوى الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
– نسعى إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
– نلتزم بالمصلحة العامة ونسعى إلى تحقيق التغيير المطلوب في المجتمع.
الجزيرة – السودان
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