بيان انضمام تيار الشباب المستقلين إلى تنسيقية القوى الوطنية:

– نعلن انضمامنا إلى تنسيقية القوى الوطنية وهو خطوة تعكس توجهنا نحو تحقيق التضامن الوطني والتعاون البناء مع القوى السياسية والاجتماعية.

– تهدف هذه التنسيقية إلى توحيد الجهود والتضامن بين القوى المختلفة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة

– نعزز دور الشباب في العملية السياسية والاجتماعية وتوفير الفرص المناسبة لهم للمشاركة والتأثير

– نسعى إلى بناء شراكات وتحالفات مع القوى الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

– نسعى إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية