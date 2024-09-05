والي شمال دارفور يعفي عدداً من المسئولين

أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد الخمبس عدداً من القرارات قضت بإعفاء عدداً من المسؤولين في حكومة الولاية وتعيين آخرين.

وتضمنت القرارات إعفاء إبراهيم موسى حسن من منصب المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية وتعيين الدكتورة بدور أدم محمد خلفا له و إعفاء الدكتورة حكمة الحافظ محمود من منصب الأمين العام للمجلس الولائي لرعاية الطفولة، وتعيين نضال سنين أدم أحمد خلفا لها . كما أعفى الوالي بموجب تلك القرارات عبده عبدالله إسماعيل من منصب مستشار الوالي للشؤون الأمنية.