بيانات ووثائق
بيان مشترك لهيئة محامي دارفور وتحالف القوى المدنية لشرق السودان
بيان مشترك لهيئة محامي دارفور وتحالف القوى المدنية لشرق السودان:
– إدانة الحرب وأطرافها وكل المحرضين على استمرارها ودعم مبادرات السلام المحلية والدولية الساعية إلى الحل بما يؤدي إلى تأسيس دولة سودانية.
– التأكيد على وحدة السودان والعمل المشترك لمقاومة مشاريع التفكيك والانقسامات الاجتماعية وخطاب الكراهية
– تشجيع المبادرات المحلية والدولية المنخرطة في الإغاثة وتأسيس فريق عمل مشترك لمتابعة الوضع الإنساني في كل أنحاء السودان.
– العمل المشترك على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسودانيين في كل أنحاء البلاد وفضح والتصدي للانتهاكات المتصاعدة نتيجة للحرب
– العمل على خلق مشتركات بين كل القوى المدنية الديمقراطية تجاه قضية الشرق تتضمن التوافق على القضايا الاستراتيجية وبينها السلام الاجتماعي.
– تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين أهل دارفور والشرق.
الجزيرة – السودان
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