البرهان في الصين: هدفت الميليشيا بتمردها الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وخدمة لأطماع قوى إقليمية غير راشدة

خلال كلمته أمام أعمال المنتدى الصيني – الإفريقي.. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بأن الصين أوفت بما التزمت به خلال خطط عمل المنتدى مما ساهم وبشكل فعال في تغيير وجه القارة الإفريقية.
– ظل السودان على الدوام يؤكد موقفه الثابت من قضايا الصين الجوهرية ووحدة أراضيها ورفض المحاولات التى تمس أمنها واستقرارها ووحدتها.
– تابعتم ماتعرض له السودان من مؤامرة كبرى لا تزال مستمرة.
– هدفت الميليشيا بتمردها الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وخدمة لأطماع قوى إقليمية غير راشدة
– الميليشيا شنت الحرب على المواطنيين العزل ومؤسسات الدولة بأكملها بما يستهدف السودان في وجوده ووحدة أراضيه
– كل ما يعانيه الشعب السوداني الآن ناتج من تمرد هذه الميليشيا التي أصبحت مهدد للأمن والسلم المحلي والإقليمي
– ندعو الأشقاء الأفارقة للعب دور إيجابى داعم لمساعدة السودان لتحقيق السلام والاستقرار ويقتضي ذلك إعادة النظر في تجميد عضويته بالاتحاد الإفريقي
– نتطلع لدور محوري للصين في تكملة جهود الحكومة لإعادة التأهيل والإعمار لما دمرته الحرب في السودان.
الجزيرة – السودان
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