سياسيةمدارات

البرهان في الصين: هدفت الميليشيا بتمردها الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وخدمة لأطماع قوى إقليمية غير راشدة

2024/09/06
FB IMG 1722404281997
خلال كلمته أمام أعمال المنتدى الصيني – الإفريقي.. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بأن الصين أوفت بما التزمت به خلال خطط عمل المنتدى مما ساهم وبشكل فعال في تغيير وجه القارة الإفريقية.
– ظل السودان على الدوام يؤكد موقفه الثابت من قضايا الصين الجوهرية ووحدة أراضيها ورفض المحاولات التى تمس أمنها واستقرارها ووحدتها.
– تابعتم ماتعرض له السودان من مؤامرة كبرى لا تزال مستمرة.
– هدفت الميليشيا بتمردها الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وخدمة لأطماع قوى إقليمية غير راشدة
– الميليشيا شنت الحرب على المواطنيين العزل ومؤسسات الدولة بأكملها بما يستهدف السودان في وجوده ووحدة أراضيه
– كل ما يعانيه الشعب السوداني الآن ناتج من تمرد هذه الميليشيا التي أصبحت مهدد للأمن والسلم المحلي والإقليمي
– ندعو الأشقاء الأفارقة للعب دور إيجابى داعم لمساعدة السودان لتحقيق السلام والاستقرار ويقتضي ذلك إعادة النظر في تجميد عضويته بالاتحاد الإفريقي
– نتطلع لدور محوري للصين في تكملة جهود الحكومة لإعادة التأهيل والإعمار لما دمرته الحرب في السودان.
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/09/06