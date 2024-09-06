البرهان في الصين: هدفت الميليشيا بتمردها الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وخدمة لأطماع قوى إقليمية غير راشدة

خلال كلمته أمام أعمال المنتدى الصيني – الإفريقي.. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بأن الصين أوفت بما التزمت به خلال خطط عمل المنتدى مما ساهم وبشكل فعال في تغيير وجه القارة الإفريقية.

– ظل السودان على الدوام يؤكد موقفه الثابت من قضايا الصين الجوهرية ووحدة أراضيها ورفض المحاولات التى تمس أمنها واستقرارها ووحدتها.

– تابعتم ماتعرض له السودان من مؤامرة كبرى لا تزال مستمرة.

– هدفت الميليشيا بتمردها الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وخدمة لأطماع قوى إقليمية غير راشدة

– الميليشيا شنت الحرب على المواطنيين العزل ومؤسسات الدولة بأكملها بما يستهدف السودان في وجوده ووحدة أراضيه

– كل ما يعانيه الشعب السوداني الآن ناتج من تمرد هذه الميليشيا التي أصبحت مهدد للأمن والسلم المحلي والإقليمي

– ندعو الأشقاء الأفارقة للعب دور إيجابى داعم لمساعدة السودان لتحقيق السلام والاستقرار ويقتضي ذلك إعادة النظر في تجميد عضويته بالاتحاد الإفريقي