لحظة تاريخية.. كريستيانو رونالدو يصل للهدف 900

وصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، على مستوى الأندية والمنتخب، اليوم الخميس. وجاء الهدف خلال مشاركة “الدون” مع منتخب البرتغال ضد كرواتيا، في افتتاح منافسات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، يوم الخميس والتي كسبتها البرتغال بهدفين مقابل هدف.

وبذلك، بلغ أسطورة كرة القدم هدفه رقم 900، منذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2002.ووصل “الدون” إلى 131 هدفا بقميص البرتغال، عزز بها رقمه القياسي كهداف تاريخي للمنتخبات الوطنية.

هذا بالإضافة إلى 769 هدفا، أحرزها بقمصان 5 أندية، يتقدمها ريال مدريد برصيد 450 هدفا.

ويعد مانشستر يونايتد ثاني أكثر الأندية التي سجل معها رونالدو، بواقع 145 هدفا، يليه يوفنتوس (101) ثم النصر (68) وسبورتنج لشبونة (5) أهداف.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لكرة القدم، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

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