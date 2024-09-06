🔴 مليشيا الدعم السريع في السودان انتهجت حربا غير مسبوقة في العالم

تعليقاً على الصورة الأكثر تداولاً اليوم..

اذكر من التحليلات العسكرية التي قرأتها لأحد الخبراء إبان بداية الحرب والخرطوم وقتها مأهولة لمّا ينزح منها الكثير، وكان للإجابة على السؤال لماذا لا ينفتح الجيش في عملية برية واسعة لتحرير المناطق السكنية وإزالة إرتكازات المليشيا فكان جواب ذلك الخبير أن اشتباك مدته ساعتان فقط في شارع علي جانبيه عشرون منزلاً كفيل بإزهاق ارواح كل ساكني هذه المنازل لذلك لا يجازف الجيش بعمليات مفتوحة، ولكن يمكن ان يقوم بعمليات نوعية وراء الخطوط في شكل هجمات خاطفة لالحاق الضرر بالعدو بصورة انتقائية وليس في شكل اجتياح يمكن أن يعرض حياة السكان المدنيين للخطر البالغ، وإذا ألقيت نظرة في هذه الصورة فسوف تتأكد انه لو كان في هذا الشارع ساكنين لما نجا منهم أحد.

مشكلة المليشيا أنها انتهجت حربا غير مسبوقة، جعلت من بيوت المواطنين ساحة لها وليس الحاميات العسكرية واتخذت من المدنيين دروعاً بشرية ومن الأعيان المدنية حصون وثكنات ولا أظن ان حرب دارت بنفس الطريقة من قبل في اي بقعة من العالم، لذلك نقول أن المليشيا لم تتفوق يوماً على الجيش السوداني بل هي راهنت على أخلاق الجيش لتحقيق مكاسب على أرض المعركة لأنها تعلم أن الجيش لن ينحدر إلى دركاتها، وأن كل اختراقات الجنجويد هي مجرد خروقات وأن كل انتصارات المليشيا هي محض انتهاكات..

📸الصورة بعدسة الصديق الفنان: مدثر منعم

Osman Abdelhalem