الحلقة الأولى من أسرار القوني حمدان دقلو،

نسلط الضوء على القوني، شقيق حميدتي والشخصية الأبرز في استثمارات آل دقلو. نكشف لكم دوره في إدارة الاستثمارات والشبكات الخارجية. سنحكي قصة حياته الغامضة والمعقدة، من علاقاته الاجتماعية والمهنية، إلى دوره في تمويل الصراعات واستغلال الموارد السودانية. تابعوا هذه الحلقة والحلقات القادمة لتتعرفوا على حقائق لم تروى من قبل حول هذه الشخصية المثيرة للجدل والتي تلعب دورًا حاسمًا في شبكة علاقات آل دقلو وميليشيات الدعم السريع.

#البعشوم



القوني حمدان دقلو “الجزء الثاني”،

في هذه الحلقة الثانية من سلسلتنا عن القوني حمدان دقلو، شقيق قائد ميليشيات الدعم السريع، نستعرض تفاصيل جديدة حول دوره في تجنيد أبناء كسلا في ميليشيات آل دقلو المعروفة بالدعم السريع. نتناول علاقاته بمختلف الشخصيات ومكتبه الخاص، وتأثير دراسته في ماليزيا على توسع نفوذه، إضافةً إلى أسماء الشخصيات التي كانت تحت إدارته في الدعم السريع. تابعوا معنا لتحصلوا على نظرة أعمق حول شبكات علاقاته وكيفية تطور دوره داخل الميليشيات.

#البعشوم