شاهد بالفيديو.. الكوميديان محمد جلواك يظهر مع إحدى الحسناوات خلال حفل خارج السودان يثير ضحكات الحاضرين بفاصل من رقصة “القرد” القديمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات واسعة بعد نشره على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الكوميديان السوداني الشاب محمد عبد المنعم الشهير بــ(جلواك), وهو حضور في إحدى الحفلات السودانية التي أقيمت بإحدى دول الخليج.

وتفاعل جلواك, مع أغنيات مطرب الحفل وقدم معها فواصل من رقصة “القرد” التي اشتهرت في السودان, قديماً وسط ضحكات الحاضرين بالقاعة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين