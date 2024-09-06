شاهد بالفيديو.. بأزياء ضيقة وفاضحة.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل خلال افتتاح محل “باسطة” سودانية بحي غبيرا بالسعودية

عادت الفنانة السودانية شهد أزهري, للظهور وإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر مقطع جديد للمطربة الي اشتهرت بإثارة الجدل.

https://www.facebook.com/reel/493137746818088

وظهرت شهد أزهري خلال المقطع وهي تشارك في إعلان لمحل حلويات سودانية “باسطة” بحي غبيرا بالعاصمة السعودية الرياض, وفقاً لما ذكر ناشرو الفيديو

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر موقع النيلين, فقد أثارت المطربة الجدل بسبب ظهورها بأزياء ضيقة ومثيرة وصفها المتابعون بالفاضحة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين