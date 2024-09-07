البرهان يشهد توقيع إتفاقيات في مجال التوليد الكهربائي بين السودان والصين

تم يوم الجمعة بالعاصمة الصينية بكين التوقيع على إتفاقيات في مجال التوليد الكهربائي ، بحضور رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ووزير الطاقة والنفط المهندس محي الدين نعيم ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.جبريل إبراهيم وسفير السودان لدى الصين السفير عمر صديق.

ووقع عن الجانب السوداني المهندس عبدالله احمد محمد علي إنابة عن شركة كهرباء السودان القابضة.،والمهندس عمر طه إنابة عن شركة سونا غاز، ود.مضوي عبدالكريم إنابة عن شركة السودان للتوليد الحراري. فيما وقع عن الجانب الصيني، مدير المشروعات بشركة CMEC ( China Mashinery Engineering Corporstion )

وقال وزير الطاقة والنفط في تصريح صحفي أن هناك حوجة ماسة لتطوير قطاع الكهرباء في السودان وذلك بعد الأضرار الذي لحقت به بسبب الحرب .

مبيناً أن الشركة الصينية سي إم سي التي ستقوم بهذا العمل هي شركة مؤهلة ولها تجارب عديدة في السودان حيث ستشرع في تأهيل محطة الفولة وسيتم تشغيلها عبر الغاز المصاحب لتغطي كل ولايات دارفور وقال أن الأولوية في العمل ستكون في مناطق الإنتاج الزراعي والتعديني وأضاف أن الشركة الصينية ستعمل أيضاً على تأهيل خطوط نقل الكهرباء التي تدمرت بسبب الحرب.