القائد العام يلتقي الرئيس الإريتري

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمقر إقامته الرئيس الأريتري أسياس أفورقي . وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الصيني الإفريقي.

وقال الفريق أول ركن البرهان أن إريتريا دولة شقيقة للسودان وقفت بجانب السودانيين وإستضافت أعدادا كبيرة لجأوا إليها بسبب الحرب مشيداً بمواقف إريتريا الداعمة للسودان.

وأعرب رئيس المجلس السيادي عن شكره وتقديره لإريتريا حكومة وشعباً على تضامنها مع السودان في هذه المرحلة الحرجة من تأريخه.