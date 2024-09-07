سياسية
ياسر العطا: الهجوم الذي استهدف البرهان في جبيت زاد من قوة وصلابة القوات المسلحة
قال عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا بأن الهجوم الذي استهدف القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان خلال حفل تخريج الضباط في جبيت زاد من قوة وصلابة القوات المسلحة.
– نؤكد التزامنا الكامل بحماية الوطن.
الجزيرة – السودان
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