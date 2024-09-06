⭕️ عقب لقائه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني – البرهان يعبر عن تقدير السودان لمواقف الصين الداعمة للسودان في المحافل الدولية والإقليمية

عبر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن تقدير السودان حكومة وشعباً لمواقف الصين الداعمة للسودان في المحافل الدولية والإقليمية ، ورفضها للتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية .

وأشاد رئيس مجلس السيادة خلال لقائه الجمعة بقصر الضيافة الوطني بالعاصمة الصينية بكين السيد تساي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني بمستوي العلاقات الثنائية السودانية الصينية وتطورها فى كافة المجالات ، مجدداً إلتزام الحكومة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الصين ، وقال” علاقتنا أزلية وتاريخية ونسعى لتعزيزها وتنميتها فى العديد من مجالات التعاون المشترك “كما سنعمل على مواصلة التعاون المشترك مع الصين فى المجالات الإقتصادية والعسكرية”

وأكد سيادته حرص وإلتزام السودان بما تم التوصل إليه من إتفاقيات للتعاون الاستراتيجي مع الصين وتنفيذها ، وقال ” سنعمل مع الجانب الصيني لتذليل عقبات الاستثمار “

وقدم رئيس مجلس السيادة تنويراً خلال اللقاء حول تطورات الأوضاع في السودان والانتهاكات التي قامت بها المليشيا الإرهابية المتمردة وأعوانها ضد المواطنين الأبرياء ومؤسسات الدولة السودانية ، وقال “سنخرج من هذة الأزمة ونقضي على المليشيا الإرهابية بعزيمة وإصرارالقوات المسلحة والشعب السودانى “.

وأكد سيادته التزام الحكومة السودانية بحماية كافة الإستثمارات الصينية في السودان وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهها وتوفير البئية اللازمة لنجاح عملها .

من جانبه أكد تساي تشي دعم بلاده للسودان في المحافل الدولية والإقليمية ورفضها للتدخلات الخارجية في شؤون السودان الداخلية ، وقال” سندعم وحدة وامن السودان .