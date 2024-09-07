قطر.. الخدمة المدنية يكشف موقف المقيمين من الدوام “المرن”

أوضح السيد يعقوب صالح آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية، بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن نظام العمل “المرن” والعمل “عن بُعد” للموظفين العاملين في الجهات الحكومية سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، مشيراً إلى أن هناك تعميماً سيصدر الأحد لتفاصيل هذا النظام.

وقال السيد يعقوب آل إسحاق – في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” اليوم الخميس – إن فكرة الدوام المرن ليست وليدة اللحظة، مشيراً إلى أن استراتيجية ديوان الخدمة المدنية تقوم على أن الموظف يحتاج لمنظومة تساعده على أداء مهامه وبيئة عمل مناسبة ولذلك يعمل ديوان الخدمة المدنية على هذه الأمور في كل النواحي.

وأضاف أن هناك تجارب سابقة بإطلاق الدوام المرن خلال فترة الامتحانات للأمهات القطريات العاملات بالجهات الحكومية بالإضافة إلى أخذ آراء واستطلاع الجهات الحكومية بشأن الدوام المرن.

وتابع : هذا النظام أول مرة يطبق بهذه الطريقة، ويتضمن السماح للموظف الحضور في وقت مبكر 6.30 حد أدنى وحد أقصى 8.30 ، مؤكداً أنه المهم أن يكمل 7 ساعات عمل فإذا جاء 6.30 يطلع 1.30 وإذا جاء 8.320 يطلع 3.30، وهذا يساعد على عدم التأخير في الدوامات وكذلك يساعد بعض الأسر القطرية على قضاء بعض المصالح الخاصة، فكل هذه العملية لدعم الأسرة القطرية .

الفئات المستهدفة

وأشار إلى أن النظام الجديد يشمل جميع موظفي الحكومة من القطريين وغير القطريين، ويستثنى من ذلك الجهات التي لا تتوافق طبيعة عملها مع هذه العملية بنظام المناوبات مثل الكادر الطبي .

العمل عن بعد

وفيما يتعلق بالعمل عن بعد، قال : لدينا تجربة سابقة في كأس العالم 2022 وخلال شهر رمضان السابق، ويقوم على أنه يحق لكل موظف أن يدوام لمدة أسبوع في السنة عن بعد لجميع الفئات، وبالنسبة للموظفات يحق لهن الدوام لمدة شهر في السنة عن بعد إذا كان لديهن أطفال لا تتجاوز أعمارهن 12 سنة .

وأضاف: يخضع هذا الأمر لمزيد من الدراسة، وهناك تعميم سيصدر الأحد للجهات الحكومية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن نظام العمل عن بعد لا يعني عدم العمل وإنما يعني من توكل إليهم مهام خارج مقر العمل الرسمي بما لا يتجاوز 30 % من الوحدة الإدارية، وبمعنى توافر نحو 70% من الموظفين في الوحدة الإدارية.

الشرق القطرية