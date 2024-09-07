بعد زيارة تاريخية إلى الصين – رئيس مجلس السيادة يعود إلى البلاد

عاد إلى البلاد اليوم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بعد مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي التي استضافتها العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من ٤- ٦ سبتمبر الجاري.

وكان في إستقباله بمطار بورتسودان الدولي الفريق مهندس بحرى مستشار إبراهيم جابر مساعد القائد العام للقوات المسلحة و الأستاذ – عثمان حسين وزير شؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس الوزراء المكلف والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة.

وأجري رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة والتي وصفت بأنها ناجحة وتاريخية وحققت أهدافها عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من الرؤساء ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال المنتدى لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين السودان وتلك الدول وضرورة تقويته في كافة المجالات، كما استعرضت اللقاءات مجمل تطورات الأوضاع فى السودان والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

إلى ذلك عقد رئيس مجلس السيادة والرئيس الصيني شي جين بينغ ، لقاءاً ثنائياً تناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والخدمية والتنموية والعسكرية ، وسبل تعزيزه، وتطورات الأوضاع في السودان، كما تطرقت إلى العديد من القضايا والملفات ذات الإهتمام المشترك.

كما شرف رئيس مجلس السيادة مراسم احتفال توقيع عدد من الإتفاقيات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين السودان والصين شملت مجالات الإقتصاد والتنمية ، والطاقة والتعاون الاستراتيجي فى المجالات العسكرية والدفاعية الحيوية، وإنشاء المطارات والموانئ وصناعة السيارات وتطوير صناعة واستخراج النفط ، وتطوير قطاع وتوليد الكهرباء .

وقدم رئيس المجلس خطاب السودان في فعاليات المنتدى، مشيداً بدور الصين في ترقية وتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية.

ورافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزراء المالية والتخطيط الإقتصادي والخارجية والطاقة والنفط.

سونا