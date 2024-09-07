مكافحة المخدرات فرعية سواكن تضبط طائرة مسيرة

تمكنت إدارة مكافحة اامخدرات فرعية سواكن من القبض على المدعو (أ.ي.م.ص ) سائق يقود عربة براد يبلغ من العمر(٢٨) سنه يسكن الخرطوم يحمل شحنة طاقة شمسية قادمة من إحدى دول الجوار عبر ميناء عثمان دقنه وعند التفتيش الدقيق للبراد بنقطة تفتيش سواكن تم العثور على مسيرة صغيرة (طائرة درون) مخباة داخل كابينة القيادة

تم إستجواب المتهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى مواجهته بفتح بلاغ تحت المادة (٥٧) ق/ج بقسم شرطة سواكن وتم تسليم المعروضات والمتهم للجهات الأمنية المختصة الخلية الأمنية حسب توجيه النيابة لمزيد من التحقيقات.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) ان نوع الطائره هو (P13 pro) والغرض استطلاع تصوير جوى وان المدى للطائرة(1.5km) ويمكن ان تصل حتى (2km) ويستغرق زمن التحليق(30) دقيقة نوع التحكم ريموت كنترول يتم توصيله بجهاز هاتف محمول لوحى ويمكن استخدامها للأغراض العسكريه

المكتب الصحفي للشرطة