شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يثير غضب المتابعين ويصعد المسرح ليقدم وصلة رقص فاضحة أمام الفنانة هدى عربي والأخيرة تتفاعل مع رقصاته وتنال حظها من الانتقادات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار عاصفة من الغضب على السوشيال ميديا بعد مشاركته على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر شاب سوداني قام باقتحام المسرح الذي كانت تغني فيه المطربة الشهيرة هدى عربي.

وقدم الشاب فواصل من الرقص المثير الذي وصفه المتابعون بالفاضح واعتبر المعلقون أن مثل هذه الرقصات لا تليق بالرجال.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نالت سلطانة الطرب حظها أيضاً من الانتقادات بسبب تفاعلها مع رقصات الشاب في حفلها الذي أحيته بالعاصمة المصرية القاهرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين